Lo sharing fa ’respirare’ le grandi città

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Iragazzi sono protagonisti della mobilità che cambia, soprattutto neicentri urbani. È grazie alle loro scelte e alle nuove abitudini che hanno introdotto, anche nel campo della mobilità, se il 2022 sarà ricordato in Italia come l’anno della consacrazione della ‘mobility’. Secondo un rapporto presentato da Fondazione Filippo Caracciolo-Centro studi dell’Automobile Club d’Italia, in collaborazione con L’Automobile Club Roma in Europa, gli spostamenti medi giornalieri sono aumentati negli ultimi cinquant’anni da 17 a 35 chilometri. Il ricorso alla mobilità condivisa è sempre più diffuso, soprattutto di quella che vede protagoniste le biciclette, i monopattini e gli scooter elettrici. Nello scenario internazionale, Roma è la sesta capitale europea per bici condivise (25.000 a Parigi, 5.000 a Roma) e la quinta per numero di monopattini in ...