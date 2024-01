LIVE Snowboard | PGS Rogla 2024 in DIRETTA | tre italiani in semifinale nella gara maschile Eliminate tutte le ragazze

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Semaforo verde! Iniziata la. 14.50 Questa la primadel torneo femminile: 1 DEKKER Michelle NED5 SCHOEFFMANN Sabine AUT 14.49 È già terminata ladelle azzurre. Nessuna delle tre italiane al via di questaè riuscita a superare i quarti di finale, con Elisa Caffont battuta a causa del pettorale più alto. 14.48 Sarà Italia contro Benjamin Karl nelle semifinali maschili. Gli azzurri infatti sono in 3 al penultimo atto, con uno tra Coratti e March certo di essere in big final. 14.47 Karl vince con 99 centesimi di vantaggio su Marguc. Lo sloveno, già attardato, ha commesso un erroreterzultima porta. 14.47 Iniziata la! 14.46 Questi i protagonisti dell’ultimo quarto di finale. ...