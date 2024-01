LIVE Snowboard | PGS Rogla 2024 in DIRETTA | March e Felicetti sul podio | grande rimpianto per Caffont

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Non c’è molto tempo per rifiatare per gli atleti del Parallel Giant Slalom. La prossima gara di questa specialità sarà sabato 27 gennaio a Simonhohe, Austria. Le azzurre cercheranno il riscatto dopo la prestazione odierna, mentre i ragazzi proveranno a riconfermarsi. 15.21 Questa la top 10 della gara femminile del PGS di: 1 MIKI Tsubaki JPN 2 DEKKER Michelle NED 3 SCHOEFFMANN Sabine AUT 4 HOFMEISTER Ramona Theresia GER 5 RIEGLER Claudia AUT 6 ULBING Daniela AUT7Elisa ITA 8 JEONG Haerim KOR 9 ZOGG Julie SUI10 CORATTI Jasmin ITA 15.19 Al femminile si è imposta Tsubaki Miki, vincitrice in finale ai danni di Michelle Dekker. La giapponese si è salvata sia agli ottavi che ai quarti, dove grazie al pettorale numero 2 è uscita indenne da due ...