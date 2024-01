LIVE Olimpiadi Invernali giovanili 2024 | 25 gennaio in DIRETTA | l’Italia vuole difendere il primato nel medagliere

(Di giovedì 25 gennaio 2024) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO25ILDELLEBuongiorno e benvenuti allatestuale delledi oggi, giovedì 25. Saranno in palio altri 8 titoli: a Gangwon, in Corea del Sud, assegneranno medaglie con 2 ori lo sci alpino e l’hockey ghiaccio, con 1 oro a testa lo sci freestyle, il curling, lo speed skating e lo snowboard. Gli azzurrini saranno in gara negli slalom dello sci alpino, nella staffetta mista di speed skating, nello slopestyle di snowboard, oltre ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Cortina d'Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpin ...Dominio azzurro nella staffetta mista che ha completato il programma del biathlon ai Giochi Olimpici Giovanili in corso di svolgimento a Gangwon, in Corea ...SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI 23 GENNAIO IL MEDAGLIERE DELLE OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI Buongiorno e benvenuti alla diretta live t ...