Live Montecitorio – Regionali | ddl Ferragni | autonomia | le reazioni politiche VIDEO

Leggi su notizie

(Di giovedì 25 gennaio 2024) In diretta dalla Camera dei deputati la giornata politica di oggi:e le ultime novità, attraverso il racconto dei protagonisti. Nuova giornata importante nei palazzi. I fari sono puntati sicuramente sul Consiglio dei ministri. I temi sul tavolo sono il ddl, l’Election Day e anche la missione nel Mar Rosso. Gli aggiornamenti in diretta da– Notizie.com – © AnsaCome riportato dall’Adnkronos, a Palazzo Chigi si discuterà anche della possibilità di dare il via libera al terzo mandato. L’ipotesi è quella di dire sì per i comuni fino a 15mila abitanti. L'articolo, ddl: le...