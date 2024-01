LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | trasferta infuocata in Turchia

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di, match valido per la 23ma giornata dell’2023-. Per il gruppo di Luca Banchi questo sarà un banco di prova molto importante: l’appuntamento è fissato per stasera alle 18:45, orario in cui ci sarà la palla a due all’Ulker Sports And Event Hall. Dopo le due sconfitte consecutive di due settimane fa, le V Nere si sono rialzate parzialmente giovedì scorso grazie al 73-63 contro l’Asvel Villeurbanne. Quest’oggi, dunque, la squadra emiliana cercherà di ottenere il secondo successo consecutivo, per rafforzare ulteriormente la propria posizione nella classifica della regular season. ...