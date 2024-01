LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 71-56 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | i turchi allungano nel terzo quarto

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATV Time out. 7’30” sul cronometro. 73-65 Abass viene dimenticato dalla difesa avversaria e segna con una facile schiacciata in contropiede. 73-63 Grande arresto e tiro per Hackett. Laè ancora viva. 73-61 Risponde subito Cordinier. 73-59 Papagiannis segna da appena dentro l’area. 71-59 Tripla di Abass.a -12. 20.18 COMINCIA ILPERIODO! 20.15a senso unico in favore del, che con il passare dei minuti ha perso via via sempre più il largo. Si fa veramente dura ora per la, che dovrà compiere un’impresa nell’ultimoper ribaltare il punteggio. 71-56 FINISCE IL...