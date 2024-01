LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 52-47 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | V Nere sotto di 5 all’intervallo

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.45 Fondamentale per ora per ilun magnifico Johnathan Motley con i suoi 19 punti e un ottimo Wilbekin, autore di 11 punti. Dall’altra parte il migliore finora è stato Iffe Lundberg con 14 punti. 19.42 Niente però è compromesso: con un secondo tempo di spessore la squadra di Banchi può sicuramente rimontare. 19.40 Dopo un buonissimo primo quarto, laha continuato a trovare il canestro anche nel secondo periodo, ma ha lasciato troppi spazi in difesa e di conseguenza un ottimoha ribaltato il risultato con un parziale di 31-22. A fine primo tempo ad essere avanti nel punteggio è dunque la squadra di casa. 52-47 FINISCE IL SECONDO QUARTO! 52-47 Risponde Wilbekin con una grande tripla da lontanissimo sulla ...