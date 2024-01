LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 35-33 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | grande equilibrio in Turchia

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABanchi chiama il time out. 5’07” sul cronometro. 35-33 Tripla di Wilbekin in contropiede dopo un passaggio sbagliato di Polonara. 32-33 Penetrazione vincente di Wilbekin.a -1. 30-33 Appoggio a canestro di Guduric. 28-33 1/2 per Lomazs. Noua commette fallo su Lomazs: ci saranno due tiri liberi per il numero 19 delle V Nere. 28-32 Canestro importante di Hackett. TV time-out. 7’26” sul cronometro. 28-30 Tripla di Sanli. Dopo un attimo di difficoltà, ilha reagito e ha praticamente ricucito tutto lo strappo. 25-30 2/2 dalla lunetta per Madar. Fallo antisportivo di Pajola. 23-30 L’ex Tortona Noua si gira bene sotto canestro e trova il canestro del -7. 21-30 2/2 dalla lunetta di Cordinier dopo il fallo di Mahmutoglu. Laprova a prendere ...