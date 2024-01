LIVE Bolelli Vavassori-Hanfmann Koepfer | Australian Open 2024 in DIRETTA | set decisivo nel match precedente

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.25 Si va al terzo eset tra Bopanna/Ebden e Zhang/Machac. La coppia formata dal ceco e dal cinese ha conquistato il secondo set per 6-3, allungando la partita. Al termine di questosarà il momento della seconda semifinale traed. 03.52 È appena terminato il primo set tra Bopanna/Ebden e Zhang/Machac. L’o e l’indiano hanno conquistato il primo parziale per 6 giochi a 3. Al termine di questosarà il momento della sfida traed. 03.50 Buona notte amici e amiche di OA Sport e bentornati alla ...