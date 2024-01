LIVE Bolelli Vavassori-Hanfmann Koepfer 6-3 | 3-6 | 5-4 Australian Open 2024 in DIRETTA | i tedeschi servono per rimanere nel match

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Rimane sulla racchetta il lob di, che vanifica una grande difesa della rete da parti di. 0-15 Bruttissimo smash da parte di Keopfer, che lascia scendere troppo la palla. 5-4 Giocoprova ad entrare spostandosi in diagonale, ma manca la palla e lascia un’ampia porzione di campo sguarnita. 40-30 Volee di puro istinto per, che si salva sulla risposta lungolinea di. 30-30 Servizio ad uscire e volee vincente di. 15-30 Ottimo dritto lungolinea di, che riesce a mantenere bassa la traiettoria, costringendoad una volee tutt’altro che semplice. Seconda 0-30 ...