LIVE Bolelli Vavassori-Hanfmann Koepfer 6-3 | 3-5 | Australian Open 2024 in DIRETTA | i tedeschi servono per vincere il secondo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Doppio fallo, il primo di questo set. 40-0 Termina di poco lunga la risposta lungolinea di. 30-0 Servizio ad uscire e volee comoda di, che schiaccia la palla, permettendo il rientro di. L’azzurro però non trova il campo con il passante in corsa. 15-0 Prima vincente. 3-5 Gioco: prima vincente per l’italiano. 40-30 Termina larga la risposta di rovescio di. 30-30 Risposta profondissima giocata da, con la palla che atterra tra le stringhe delle scarpe di, il quale non trova il campo con il contro balzo. 30-15 Servizio profondo al corpo e volee comoda di Bolellu. 15-15 Prima vincente per gli azzurri. 0-15 ...