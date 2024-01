Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio ad uscire e dritto lungolinea, conche piega la racchetta di. 15-0 Prima al corpo vincente per. 1-3 Gioco: termina abbondantemente larga la risposta di dritto di. 40-0 Prima ad uscire e volee vincente. 30-0 Servizio al centro die volee vincente di. 15-0 Termina lungo il lob di. Al servizio AndreaPer la prima volta in partita isono riusciti a vincere un game con Yannickal servizio. In questo avvio diparziale la sensazione è che siaa ...