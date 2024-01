LIVE Bolelli Vavassori-Hanfmann Koepfer 2-0 | Australian Open 2024 in DIRETTA | break in apertura per gli italiani

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Doppio fallo, il secondo consecutivo. Questa volta la seconda di servizio si è spenta sul nastro. 15-15 Doppio fallo, il primo della partita.ha cercato una seconda al corpo, senza però trovare il campo. 15-0 Servizio vincente. Al servizio Andrea2-0: brutto errore di, che spedisce in rete il rovescio. 40-A Grandissima risposta di, che trova il rovescio lungolinea vincente. 40-40 Serve and volley tentato da. La sortita a rete del tedesco viene però disinnescata dalla risposta in allungo con il dritto. A-40 Dritto lungolinea vincente per, che punisce il movimento verso il centro ...