L’Italia torna in gara in Coppa del Mondo | Federica Brignone | “Darò il meglio”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Belluno – Siindomani mattina sull’Olympia delle Tofane, a Belluno. Dopo la cancellazione della prova cronometrata di oggi, per il forte vento sulla pista, le Azzurreno a competere indel. Ci sono due discese libere in programma, con partenza prevista per le 11. Sabato in seguito si svolgerà la seconda discesa, con start alle 10,30. Domenica invece ci sarà il superG con lo stesso orario di inizio. Il meteo prevede temperature in calo con sole. Come riporta fisi.org, Sofia Goggia ha dichiarato: “Un peccato non essere riusciti a disputare la seconda prova, ma con questo vento sarebbe stato pericoloso. Nella prima prova sono stata molto guardinga e ho fatto un errore alla Grande Curva. Non è semplicissimo affrontare unanon avendo completato bene il ...