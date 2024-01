L’Italia è incapace di contrastare il sovraffollamento delle carceri

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Sono passati oltre dieci anni dalla sentenza Torreggiani, adottata l’8 gennaio 2013, con la quale la Corte Europea dei diritti dell’uomo condannòper violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani (Cedu). Un caso che riguardava trattamenti inumani o degradanti subiti da sette persone detenute per molti mesi nelledi Busto Arsizio e Piacenza, in celle triple e con meno di quattro metri quadrati a testa disponibili. Nel 2012/2013, prima della sentenza, nelleitaliane c’erano tra i sessantaduemila e i sessantacinquemila detenuti. Alla fine del 2012 il tasso diera del 139,67 per cento. Dopo la condanna, il governo riuscì a far scendere la popolazione detenuta a 62.536, con un indice di affollamento del centotrentuno per cento. Stando all’ultima rilevazione ...