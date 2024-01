L' ipocrisia dei finti femministi che attaccano Bandecchi

(Di giovedì 25 gennaio 2024)è un troglodita e non perde occasione per dimostrarlo. L'ultima nell'aula consiliare del Comune di Terni - che dall'anno scorso lo vede malauguratamente nelle vesti di sindaco - dove qualche giorno fa ha espresso un'altra delle sue 'profonde' riflessioni, ovviamente con l'eleganza con...

Beatrice Venezi è uno dei pochi direttori d'orchestra donna presenti in Italia. Ma, nonostante, il suo indiscutibile talento e preparazione, è stata contestata a Palermo solo per il fatto di essere ...I giovani della Comunità di Roma sfidano l’ipocrisia di Cgil, Anpi e Ong Striscione caustico: "Meglio le vostre condanne delle vostre condoglianze" ...L'ipocrisia consisterebbe nell'affermare la natura difensiva («Attenzione, amici, salgo sul ring, ma solo per difendermi e non colpire l'avversario») lasciando ai comandi in mare l'opzione di colpire ...