Lione vs Rennes – probabili formazioni

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Due squadre che stanno lottando per essere all’altezza della loro fama si scontrano al Groupama Stadium venerdì 26 gennaio sera: le rivali di Ligue 1,, si contendono i tre punti. Entrambi i club hanno raggiunto i sedicesimi di Coupe de France l’ultima volta e ora puntano a continuare a risalire la classifica. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreNonostante abbia affrontato gli avversari del Championnat National 2 nella gara di coppa della scorsa settimana, ilha superato solo di misura il Bergerac Perigord nella sfida tra club allo Stade Beaublanc. La squadra di Ligue 1 è passata in vantaggio con Malick Fofana, alla ...

Rennes (FRANCIA) - Dopo la paura per i fatti di Marsiglia e il ritorno in panchina, Fabio Grosso può finalmente festeggiare la prima vittoria ... (247.libero)

Nella giornata di domenica della Ligue 1 è sicuramente il colpo “ Grosso ” del Lione in quel di Rennes che porta al tecnico italiano Campione del ... (sportface)

Si sono giocate oggi altre gare valide per i 32esimi di finale di Coppa di Francia . Di seguito il riepilogo: Guingamp - Rennes 0-2 Le Havre - C... (calciomercato)

Lione-Rennes è una partita della 19esima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, tv e pronostici.Nell'affascinante panorama della Ligue 1 francese, l'imminente incontro tra Olympique Lione e Stade Rennais si prospetta come una sfida avvincente. Le due squadre, con percorsi contrastanti in questa ...Lione-Rennes, pronostico, scommesse e probabili formazioni per questo posticipo di calcio francese di Ligue 1 del 26 gennaio 2024.