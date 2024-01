Lindstrom vs Ngonge | chi sarà titolare con la Lazio? E’ sfida tra i due

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il tridente di Mazzarri contro lavs.nellatattica. Emergenza attacco per il Napoli, chi avrà il ruolo chiave?. L’aria è densa di incertezza e tensione allo stadio Olimpico, dove il Napoli di Mazzarri si appresta are ladomenica prossima. Una vera emergenza in attacco sta mettendo alla prova la creatività del tecnico, costretto a rinunciare a Osimhen, Simeone e Kvaratskhelia. L’edizione odierna del Corriere dello Sport getta luce sulle strategie che Mazzarri sta mettendo in campo per affrontare la situazione critica. Il 3-4-3 inaugurato a Riyadla chiave di volta, ma le assenze costringono il tecnico a soluzioni inedite. “La varietà di assenze costringe Mazzarri a studiare soluzioni mai varate finora per il 3-4-3 ...

Kvara, in diffida prima della finale di Supercoppa, in virtù dell'ammonizione subita, salterà l'impegno di Domenica in casa della Lazio.

Il Napoli attende il sì dell'Udinese per ultimare un mercato con tante novità. Sono già arrivati Mazzocchi, Traorè e Ngonge che domenica contenderà a Lindstrom una maglia da titolare contro la Lazio. Note meno liete per il Napoli dalla cintola in su, ma gli arrivi sul mercato di Traorè e soprattutto Ngonge - il secondo già pronto - infatti in ballottaggio per una maglia da titolare con Lindstrom. Come riporta Il Corriere dello Sport, contro la Lazio il Napoli avrà tantissime assenze e in attacco ci sarà il ballottaggio tra Cyril Ngonge e Jesper Lindstrom.