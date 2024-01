L’imposta di successione va eliminata

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Prima la recente intervista di Carlo Cottarelli, già senatore Pd e commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, che è ritornato sulla proposta, già formulata in passato, di incremento deldi, la quale, a suo dire, «rispetto agli altri Paesi da noi è molto più bassa», e il cui maggior gettito «andrebbe poi utilizzato per ridurre le tasse sul lavoro e i profitti, questo perché il totale dell’imposizione fiscale in Italia è già alto»; poi l’intervento dell’Ocse, che nel rapporto economico sull’Italiaappena pubblicato ha invocato: «Lo spostamento dell’imposizione dal lavoro alle successioni e ai beni immobili» per rendere «il mix fiscale più favorevole alla crescita, consentendo al contempo di incrementare le entrate». Esula ovviamente da simili proposte e dalle motivazioni addotte qualsiasi considerazione in ordine ...