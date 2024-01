L'IFFHS non ha dubbi | Serie A miglior campionato del mondo nel 2023 davanti alla Premier

Il più prestigioso organismo di statistiche mondiale, l`IFFHS, considera la Serie A come il miglior campionato del 2023. Questo il comunicato dell`IFFHS: `La Serie.Grande riconoscimento per la Serie A. Secondo l’IFFHS, il più noto e prestigioso organismo di statistiche legate al calcio, ha indicato il campionato italiano come il migliore nel ...La Lega Serie A è la migliore Lega sportiva al mondo per la dodicesima volta nella storia della classifica annuale dell’ IFFHS (il più noto e prestigioso organismo di statistiche legate al calcio) lan ...