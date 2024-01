L’evento Tutti in guardia all’E-Work Arena In palio 49 pass a cinque cerchi

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Sarà l’E-di Busto Arsizio ad ospitare dal 4 all’11 marzo il torneo mondiale preolimpico di pugilato che mette in49olimpici (21 alle donne e 28 agli uomini) in 13 categorie di peso (7 maschili e 6 femminili) con 500 atleti provenienti da tutto il mondo. "Questo torneo darà una proiezione internazionale al movimento pugilistico italiano e ne avevamo bisogno - ha detto il presidente della Federpugilato, Flavio D’Ambrosi -. Sta a testimoniare l’ottimo lavoro svolto dalla FPI insieme al CONI, che segue i risultati straordinari ottenuti in questo quadriennio: 117 podi nei Campionati Europei e Mondiali assoluti e di categoria. Il nostro obiettivo è portare più atleti possibili ai Giochi di Parigi". Già qualificati per la rassegna Giordana Sorrentino nei 51 kg, Irma Testa nei 57 Kg, Salvatore Cavallaro ...