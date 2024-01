‘L’eterno effimero’ rievoca i 150 anni di festa

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Fuochi d’artificio illuminano e risuonano nel cielo, un bambino alza lo sguardo e, sognante, sorride. Inizia così "Carnevale di Viareggio. L’Eterno Effimero", il documentario di Gualtiero Lami e Andrea Genovali, presentato al Festival di Cannes il maggio scorso e in programma al cinema Centrale martedì sera prossimo. Un film che ripercorre, con testimonianze di personaggi della cultura, del cinema, dell’arte e con filmati e immagini d’archivio, i 150di vita del Carnevale viareggino. Effimero ma, appunto, eterno, che conserva nella sua caducità e illusorietà, la bellezza magica dell’istantaneo e di una tradizione che, anno dopo anno, rinasce ma perdura. Un lavoro autoprodotto da HogFrog TV, sostenuto nella promozione dall’associazione Terre di Viareggio e dalla Lega di Maestri d’ascia e calafati, e patrocinato (non in maniera onerosa) dal Comune di Viareggio e ...