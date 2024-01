L’equilibrio | ciò che da un po’ di tempo è assente In Italia come altrove

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) In fisica il termine equilibrio indica lo stato di quiete in cui si trova un corpo. Trasferendo il concetto alla pratica giornaliera, lo si può adattare facilmente a molte espressioni della realtà, anche quotidiana. Al momento chi lo sta turbando in maniera più aggressiva, insidiandolo da vicino, è lo squilibrio, cioè il comportamento apodittico soprattutto della politica e di entità similari, che, avanzando in maniera più che veloce, ha dato inizio e sta allungando un periodo buio della storia dell’umanità, destinato a essere ricordato a lungo dai posteri. Volendo limitarsi a dare uno sguardo alla realtàna, basti pensare alle reazioni sopra le righe o addirittura smodate perché piene di rancore sociale che si registrano ogni giorno, per avere un’idea di quanto la ragione abbia ceduto il passo a una forma di follia maligna, volendo usare un lessico urbano. Si ...