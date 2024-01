Leo Messi testimonial di Michelob Ultra | sarà protagonista di uno degli spot del Super Bowl

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’impatto culturale di Lionelnegli Stati Uniti è sempre più forte. L’attaccante dell’Inter Miamidi unopubblicitario in onda durante la serata televisiva del, in veste didel marchio. Un teaser di quello cheunodi 60 secondi mostrache ordina una birra mentre si avvicina a un bar e la sua reazione quando il rubinetto smette di versare.il primopubblicitario dial, in programma l’11 febbraio a Las Vegas. Lo stesso marchioanche sponsor della Copa America di ...

Il club catalano al lavoro per "la partita - festa più bella di sempre". BARCELLONA (SPAGNA) - Lionel Messi potrebbe tornare a Barcellona, per un ... (247.libero)

Il club catalano al lavoro per "la partita-festa più bella di sempre". BARCELLONA (SPAGNA) - Lionel Messi potrebbe tornare a Barcellona, per un ... (ilgiornaleditalia)

Per Yannick Bright è stato un Natale indimenticabile. Se vi state chiedendo chi sia, non preoccupatevi, siete in buona compagnia. Il ragazzo nato ... (gqitalia)

Indagato il PSG per quanto riguarda l’assegnazione del settimo Pallone d’Oro a Leo Messi. Cosa bolle in pentola? Come rivelato da Le Monde, ci ... (calcionews24)

"Con le rinnovabili siamo messi male, ma potremmo essere messi molto bene nei prossimi anni, fino al 2030. Eolico e solare coprono solo il 3% dei consumi energetici al mondo, e non abbiamo mai bruciat ...Da quali energie potranno essere messe in campo per strutturare le proposte ... Abbiamo sentito parole rassicuranti su questi punti dal viceministro Leo ma restano molte criticità sull’approccio ..."Il mondiale di Messi: l'apice di una leggenda", è questo il titolo dell’attesa docuserie sulla carriera e sulle vittorie in Coppa del Mondo di Messi ...