Leo | in arrivo il sequel del film animato targato Netflix

(Di giovedì 25 gennaio 2024)ha annunciato ufficialmente l’sulla piattaforma di un seguito di Leo,d’animazione prodotto da Adam Sandler. Leo, diretto da Robert Marianetti, Robert Smigel e David Wachtenheim, racconta la storia di una lucertola 74enne (doppiata da Sandler) stanca della solita routine e desiderosa di scoprire il mondo. In una recente conferenza stampa, il co-CEO di, Ted Sarandos, ha confermato che la piattaforma statunitense sta già discutendo su un possibile seguito di Leo. Sarandos ha dichiarato che: “il team d’animazione sta già lavorando al massimo“. Una scena delLeo, fonte:L’annuncio di un seguito non era totalmente imprevedibile, dato che ilha ottenuto recensioni generalmente positive (qui la nostra) ed è nella Top 10 ...

L'attaccante lascia il Santos ed è un nuovo giocatore del Benfica . In passato era stato vicino all'approdo in Serie A (itasportpress)

Niente Roma per Marcos Leonardo : il suo viaggio in Europa inizia dal Benfica che ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante brasiliano Niente Roma ... (calcionews24)

Leo Gullotta al teatro Parioli dal 26, sui diritti: “Su questo tema non c’è da stare tanto tranquilli: le cose che vedo non mi fanno stare sereno” ...Netflix ha confermato che Leo, la commedia animata di Adam Sandler, avrà un sequel. Diretto da Robert Marianetti, David Wachtenheim e Robert Smigel, il film segue il personaggio principale, una ...«Domani porteremo in Consiglio dei ministri la normativa che riguarda l’accertamento e il concordato preventivo biennale». Lo ha dichiarato il vice ministro dell’Economia Maurizio Leo, nel corso del c ...