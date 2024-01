Leicester City vs Birmingham City – probabili formazioni

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dopo aver raggiunto un punto morto nella corsa al titolo di Championship, iltorna a concentrarsi sulla FA Cup, dove ilarriverà al King Power Stadium per la sfida di sabato 27 gennaio al quarto turno. Le Foxes si sono imposte con cinque gol di scarto sul Millwall per arrivare fino a questo punto, mentre gli uomini di Tony Mowbray hanno dovuto ricorrere a un replay e a un dramma finale per avere la meglio sull’Hullnel terzo turno. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavs ...

13 partite giocate, altre 25 da giocare: siamo a un terzo della stagione, in Spagna come in Italia, e a questo punto i valori del campionato... (calciomercato)

Il Napoli entra nella top 20 dei club con maggior fatturato. La 27ª edizione della Football Money League, pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte, Ha elencato i 20 club con i maggiori ricav ...La classifica 2022/23 di Deloitte certifica la forza dei 10 top club europei con oltre 500 milioni di ricavi annui. In Serie A, prima la Juve, mentre il Milan supera l’Inter ...Stefano Sensi è in uscita dall'Inter: il centrocampista classe 1995 è a un passo dal raggiungere il tecnico Enzo Maresca al Leicester City, in seconda divisione inglese, per prendere il posto di ...