Legnano | pistola in pugno minaccia cassiere e rapina supermercato | incastrato dalle telecamere

(Di giovedì 25 gennaio 2024)(Milano), 25 gennaio 2024 - La polizia diarresta un 39enne ritenuto responsabile del reato diaggravata dall’uso di armi commessa lo scorso 5 luglio 2023 in undi via Pionieri dell’Aria a. L'uomo, armato die con il volto coperto da passamontagna,ndo duee una guardia giurata, si era fatto consegnare una parte dell’incasso, pari a 1.270 euro circa, prima di scappare a bordo di un’utilitaria nera. Dopo lunghe indagini, tramite la comparazione delle immagini estrapolatedei varchi cittadini, la polizia ha individuato l’esatto numero di targa dell'auto intestata ad una donna, madre di un noto pluripregiudicato, già condannato per ...

