Leggiuno | il paese in lutto | Ciao Rombo di Tuono

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Anche la comunità diha partecipato all’ultimo saluto a Gigi Riva. Una delegazione dell’amministrazione comunale era infatti presente ai funerali che si sono celebrati ieri nella basilica di Bonaria a Cagliari, che hanno visto un fiume umano di trentamila persone accorrere per dire addio a "di". In rappresentanza del Comune del Lago Maggiore dove Riva era nato il 7 novembre del 1944, e dove tornava spesso a ritrovare gli amici, sono volati in Sardegna il sindaco Giovanni Parmigiani e il vicesindaco Pier Davide Fantoni. Prima delle esequie c’è stato un momento istituzionale, con un incontro in municipio con il primo cittadino del capoluogo sardo Paolo Truzzu. Alla visita è seguito l’omaggio a Riva alla camera ardente allestita presso lo stadio Unipol Domus e quindi nel pomeriggio il rito funebre. Con un breve ...

