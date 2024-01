Lega B | Approvata Offerta Diritti Audiovisivi e Date Playoff e Playout 2023 24

Leggi su digital-news

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Oggi si è svolta a Milano l'Assemblea diB con la presenza di tutte le società. In apertura dei lavori si è tenuto un minuto di silenzio in ricordo di Gigi Riva.L’Assemblea ha approvato la pubblicazione, per il 26 gennaio, dell’al mercato, non esclusiva, deia pagamento per il territorio italiano triennio 2024-2027. L’si compone di cinque pacchetti: tre principali (uno per il satellite, uno per piattaforma internet, uno global per tutte le piattaforme) e di due complementari ‘pubblici esercizi e goal live’ rivolti ai soggetti che hanno già acquistato uno dei primi tre pacchetti. Il termine per la presentazione delle offerte è il 29 febbraio; i valori richiesti sono sostanzialmente coincidenti con quelli del periodo 2021-2024, in ragione dei rilevanti dati di ...