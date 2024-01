Leclerc rinnova Ora la Ferrari deve dargli una macchina vincente

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Charlesresterà inanche oltre il 2024, stagione in cui scadeva il vecchio contratto. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata con un comunicato da Maranello senza l’unica informazione che tutti si aspettavano: la durata del nuovo accordo. “La Scuderiaè lieta di annunciare di aver prolungato la collaborazione con Charlesche continuerà a gareggiare per la squadra italiana anche nelle prossime stagioni del campionato del mondo di Formula 1”, recita il comunicato parlando di “prossime stagioni”, ma non di quante. Un rinnovo a vita? Chissà. Di certo oltre il 2026, anno in cui cambieranno le regole del gioco in Formula 1. “Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della Scuderiaanche nelle prossime stagioni. Gareggiare per questa squadra è il mio sogno ...