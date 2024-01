Leclerc rinnova con la Ferrari per ' diverse stagioni'

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il pilota monegasco Charleshato il suo contratto con la"oltre la stagione 2024" senza che la scuderia italiana fornisse altri particolari. "Sono molto felice di sapere che indosserò i colori della Scuderiaancora per", ha commentato, il cui contratto sarebbe dovuto terminare a fine stagione. Dopo aver debuttato nel 2018 con la Sauber, il 26enne era arrivato a guidare la monoposto 'rossa' appena un anno dopo. Oltre a 23 "pole position",è salito sul podio 30 volte dal suo debutto e ha all'attivo 5 vittorie nei Gp del circuito internazionale. Nel 2022 è arrivato secondo, dietro l'olandese Max Verstappen, nel campionato mondiale piloti. Questa squadra è la mia seconda famiglia da ...

Un annuncio per cancellare le delusioni del GP del Brasile e non solo. " Qualcosa di bello sta Arriva ndo", si legge nei profili social della Ferrari ... (247.libero)

Il pilota monegasco su Instagram: “Il Sogno Continua. Sono grato di annunciare che continuerò la mia avventura in rosso” Era nell’aria già da tempo e adesso è ufficiale. Charles Leclerc ha rinnovato i ...La Ferrari ha annunciato il prolungamento di contratto con Charles Leclerc. Il monegasco: «Il mio sogno resta il mondiale con la Rossa».Vasseur ha commentato il rinnovo di Leclerc con la Ferrari attraverso parole al miele e con una grande promessa per il monegasco e per tutti i tifosi della Rossa Charles Leclerc sarà ancora il pilota ...