Leclerc rinnova con la Ferrari per ' diverse stagioni'

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il pilota monegasco Charleshato il suo contratto con la"oltre la stagione 2024" senza che la scuderia italiana fornisse altri particolari. "Sono molto felice di sapere che indosserò i colori della Scuderiaancora per", ha commentato, il cui contratto sarebbe dovuto terminare a fine stagione. Dopo aver debuttato nel 2018 con la Sauber, il 26enne era arrivato a guidare la monoposto 'rossa' appena un anno dopo. Oltre a 23 "pole position",è salito sul podio 30 volte dal suo debutto e ha all'attivo 5 vittorie nei Gp del circuito internazionale. Nel 2022 è arrivato secondo, dietro l'olandese Max Verstappen, nel campionato mondiale piloti. Questa squadra è la mia seconda famiglia da ...

