Leclerc prolunga il contratto con la Ferrari

"La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare di aver prolungato la collaborazione con Charles Leclerc che continuerà a gareggiare per la squadra italiana anche nelle prossime stagioni del campionato del ...Entrato a far parte dell'Academy nel 2016, Leclerc è il cardine della squadra per il presente ma anche per il futuro, visto il lungo contratto che lo lega ulteriormente a Maranello. Dal 2021 è ...La Ferrari ha comunicato di aver prolungato il contratto che lega il monegasco Charles Leclerc alla scuderia di Maranello.