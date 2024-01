Leclerc prolunga il contratto con la Ferrari

Leggi su seriea24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) (Adnkronos) – Charlesrinnova ilcon la. Il Cavallino ufficializza ilmento dell’accordo con il pilota monegasco. “La Scuderiaè lieta di annunciare di averto la collaborazione con Charlesche continuerà a gareggiare per la squadra italiana anche nelle prossime stagioni del campionato del mondo di Formula 1”, si legge in una nota. “Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della Scuderiaanche nelle prossime stagioni. Gareggiare per questa squadra è il mio sogno fin da quando avevo tre anni: vedevo il Gran Premio di Monaco dalla finestra di casa di amici e alla curva di Ste. Devote cercavo con gli occhi la vettura rossa”, dice. “Questo team è la ...