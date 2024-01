Le testimonianze agghiaccianti degli ex ostaggi di Hamas | “Donne vestite da bambole e violentate nei tunnel” Stuprati anche i ragazzi

Leggi su milleunadonna

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Quello che succede a Gaza a operaisraeliani non ci autorizza a volgere lo sguardo altrove rispetto all’orrore subito dalle vittime israeliane, quelle dell’attacco didel 7 ottobre madi chi da quasi quattro mesi èo neinella Striscia. Sono infatti drammatiche le denunce di abusi sessuali sistematici praticati da membri disugli israeliani sequestrati, maschi e femmine, nelle gallerie dove vengono tenuti prigionieri da oltre 100 giorni. I racconti di ciò che accade laggiù sono arrivati alla commissione della Knesset (il parlamento monocamerale d’Israele) da parte di ex prigioniere tornate in libertà a novembre. Violenze sessuali estese e sistematiche Di testimonianza in testimonianza, è drammaticamente cresciuto il senso di urgenza di un ...