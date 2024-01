Le squalifiche in Eccellenza Il Chiesanuova senza due pedine Un turno a Santoro del Tolentino

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ilgiocherà agli squalificati Crescenzi e Pasqui, mentre la formazione cremisi non potrà contare su, fermato anche lui per undal giudice sportivo. Ecco gli altri provvedimenti. Un: Belkayd e Capomaggio (Jesina), Nacciarriti (Monturano), Di Matteo (Montefano), Magnani, Rivi ed Esposito (Urbino). Il Monturano è stato poi multato di 450 euro "in quanto – si legge nella motivazione – la tifoseria, a fine gara, ha rivolto espressioni irriguardose e minacciose all’indirizzo dell’arbitro, lanciando altresì un ombrello nel terreno di giococausare conseguenze. Per aver inoltre impedito alla terna arbitrale di uscire celermente dall’impianto, bloccandone il passaggio dell’auto e sputando contro la stessa. A fine gara ...

Problemi in difesa per il San Marzano in vista della gara interna con il Sassari Latte Dolce. I blaugrana dovranno infatti rinunciare ad Altobello e Musso, entrambi fermati dal Giudice Sportivo per ...Mano pesante del Giudice Sportivo, che ha deciso di stangare l'Aurelianticaurelio per la partita di Eccellenza di domenica. La sfida del girone A, terminata sullo 0-0 con il Civitavecchia, ha causato ...