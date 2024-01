Le regole della bellezza spiegate dallo specialista

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Quali sono le sfide e le preoccupazioni connesse all'influenza dei social media sull'aumento delle richieste di interventi di medicina estetica, specialmente tra i giovani? Il ruolo distorto dei filtri nell'alterare l'aspetto fisico e renderlo perfetto può avere conseguenze negative? Ce lo spiega il Dr. Paolo Santanchè,in chirurgia plastica a Milano e Torino. Quali sono le principali preoccupazioni riguardo al rapporto tra l'influenza dei social media e l'aumento delle richieste stravaganti di interventi di medicina estetica, in particolare da parte dei giovani? Effettivamente sono i giovani quelli che subiscono le influenze negative dei media, in particolare dei cosiddetti influencer e dell'uso e abuso dei filtri. Perché sono proprio i filtri che snaturano i lineamenti, creando la falsa aspettativa di poter diventare realmente come l'immagine ...