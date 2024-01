Le ragioni strutturali del rallentamento economico della Cina

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Lanon ha superato – come erroneamente previsto per un paio di decenni – l’unica grande potenza di riferimento nel nostro mondo multipolare o di blocchi, frammentati, contrapposti: gli Stati Uniti d’America. Non è accaduto né politicamente (e militarmente), né nell’ambito-finanziario. La, insomma, non ci ha mangiato e non ci mangerà. L’economia (di mercato) del Dragone, fusa con una guida politica totalitaria, è in difficoltà e conferma la sua scelta, obbligata, di concentrarsi sul suo sviluppoe sui mercati globali, evitando accuratamente insidie geopolitiche: la vittoria a Taiwan di un indipendentista filoamericano è passata in carrozza così come due anni di guerra in Ucraina senza sostenere l’alleato russo, checché ne dica Sergej Lavrov (tra l’altro le banche cinesi a seguito delle ...