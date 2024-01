Le psicologhe di Alessia Pifferi indagate per favoreggiamento

Alessia Pontenani, l’avvocata della difesa di Alessia Pifferi , e le psicologhe Paola Guerzoni e Letizia Marazzi sono indagate per favoreggiamento e ... (open.online)

Alessia Pifferi manipolata dalle psicologhe? La sorella : «È completamente cambiata - lei non è così remissiva»

«Sentire queste cose onestamente fa venire i capelli in piedi, pensare che le persone di cui ti fidi facciano un lavoro così non lo so? spero sia ... (ilmessaggero)