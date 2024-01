Le previsioni meteo per venerdì 26 gennaio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma Nubi basse a partire dalle zone costiere nel corso delle ore diurne. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo. Temperature comprese tra +7°C e +13°C. Lazio Giornata stabile ma uggiosa nel corso delle ore diurne. Anche in serata e in nottata non sono attesi cambiamenti di rilievo. NAZIONALE AL NORD Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con prevalenza di cieli sereni, foschie o nuvolosità bassa su coste e pianure. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati ed addensamenti bassi in Pianura Padana. Tra la serata e la notte ancora tempo stabile con nebbie e foschie in Pianura Padana e sereno altrove. AL CENTRO Tempo stabile al mattino al Centro con foschie e nubi basse su coste e pianure, sereno in Appennino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo ...