Le persone senza personalità per le quali anche il cappotto è troppo

Medici senza frontiere : “A Gaza si muore anche per una bronchite. 100 camion di aiuti non soddisfano le esigenze di 2 milioni di persone”

“A Gaza non è sufficiente dire situazione disastrosa, è inimmaginabile. Non c’è posto per le persone , quasi due milioni racchiuse in un fazzoletto ... (ilfattoquotidiano)