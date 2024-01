Le pagelle dei biancorossi Langella e Delcarro inesauribili Morra fatica

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Colombo 6,5. Nelle sue uscite di coppa deve aver fatto un patto d’acciaio con i pali. Dopo Vicenza, anche con il Catania i legni gli danno una bella mano. Ci mette anche una parata decisiva su Costantino e un’uscita un po’... così così. Ma all’ultimo respiro smanaccia provvidenzialmente. Lepri 6,5. Un po’ di difesa e un po’ di centrocampo. Ancora una volta è un uomo un po’ per tutte le stagioni. E se la cava. Pietrangeli 7. Gli attaccanti del Catania non sono esattamente gli ultimi arrivati, ma lui non sembra sentire il peso del confronto. Non abbassa mai la guardia. Gorelli 6,5. Prende le misure in fretta e capisce presto che ci sarà da indossare l’elmetto. Lo fa senza correre grossi rischi. Semeraro 6. Meno sotto pressione nel primo rispetto al secondo tempo. Ha il fiatone quando in tanti si buttano su quella fascia e lui è disarmato.6,5. Ci mette ...