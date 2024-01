Le nuove idee per la biblioteca I ragazzi del Boccioni la vedono così

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024)per laIl Quadrato. A presentarle, idi quinta H del liceo artistico; un lavoro di molti mesi per elaborare proposte per migliorare la vivibilità della. "Sono stati molto bravi, hanno presentato i loro progetti in una bellissima e partecipata iniziativa pubblica. Tante, tante suggestioni, li ringrazio molto", spiega il sindaco Luca Elia. L’incontro, dal titolo “Quale ruolo urbano per il Quadrato? Percorso di conoscenza e valorizzazione dellacomunale di Baranzate”, è stato realizzato dalla classe quinta H dell’indirizzo di architettura e ambiente del liceo milanese. "Speriamo si possano davvero gettare le basi per un progetto concreto per il futuro, che vedrà la nostra ...