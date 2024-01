Le migliori scarpe per il running che ti faranno volare | non correre

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ammortizzazione, ritorno di energia e comfort. Nella ricerca delledada uomo sono queste le parole chiave maggiormente digitate. Perché diciamocelo,è bellissimo, ma se possiamo fare un po’ meno fatica ci piace anche di più. Inoltre una buona ammortizzazione riesce ad attutire l’impatto con il terreno prevenendo infortuni e dolori mentre una buona mescola in grado di trasformare quella forza in spinta propulsiva ci permette di performare meglio. E cosa aggiungere sulla comodità di modelli che, arricchendosi in tecnologie sempre più sofisticate, sono in grado di avvolgere il piede, non farlo sudare e regalare la sensazione di indossare dei veri e proprio alleati? Che cosa ti fa stare meglio tra camminare e?Tra le calorie bruciate e il miglioramento in generale ...