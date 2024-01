Le ‘Leggende Metropolitane’ dell’esordiente Stefano Meloncelli | intervista a Edoardo Costa

Leggi su funweek

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il regista, dopo oltre 200 videoclip musicali per artisti della scena rap e trap da Guè e Vacca, debutta con il film Leggende Metropolitane. Produzione di SnobLab a.c. in coproduzione con James Dean Movie e Portorico MNGMT, la pellicola sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Prime Video a partire dall’1 marzo. Prima, però, tre appuntamenti nelle sale: Locandina da Ufficio Stampa The Space Cinema di Cerro Maggiore (Milano) il 29 gennaio Cinema Silvio Pellico di Saronno (Varese) il 16 febbraio Nuovo Cinema Prealpi di Saronno il 29 febbraio Leggende Metropolitane è una favola urbana degradata che oscilla tra verosimiglianza e assurdità, ambientata in una periferia del nord Italia. Il cast include, Diego Paul Galtieri, Mattia Travaini, Fabrizio Marchegiani, Chiara ...