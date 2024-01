Le dimissioni di Boban indeboliscono Ceferin Infantino sapeva e non l’ha certo frenato L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il comunicato diha scosso il mondo del calcio europeo e ha provocato più di qualche sorriso in seno alla Fifa. Questa è la riflessione dell’Equipe che aggiunge come il comunicato didalla Uefa inviato alla redazione francese sia una mossa che sottintende una certa ambizione del dirigente croato. “Infatti il ??croato, uomo libero e dal carattere forte, ha preparato alla perfezione la mossa e ha messo pressione a“. Il dissenso nella Uefa non è più latente dopo lediIl dissenso dentro la Uefa nasce dalla volontà di, attuale presidente della confederazione, di approvare una riforma che gli permette di ricandidarsi e rimanere presidente. Come ricorda il quotidiano francese, “la volontà del presidenteè di votare, ...