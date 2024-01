Le arbitre nei match maschili | Frappart | «Sei donna | non hai mai diritto all’errore»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La vita da arbitro non è semplice, specie se sei unadirettrice di gara di unmaschile. La francese Stephanieha esordito anche ai Mondiali in Qatar, mentre per Maria Sole Ferrieri Caputi il suo primodi Serie A è stato Sassuolo-Salernitana la scorsa stagione. Entrambe sono state ospiti in un convegno a Lugano e hanno parlato di quanto sia difficile emergere in un mondo fatto, fino a poco tempo fa, di soli uomini. La Repubblica scrive: “ha un fisico da maratoneta e la metafora vale per la sua lunga corsa tra i pregiudizi; al principio il suo sogno era diventare calciatrice, ma ora si misura con gli ostacoli del mestiere: «A volte nell’arbitraggio si vince con il sorriso, perché è un ruolo in cui si devono maneggiare le emozioni». Quelle del Mondiale in Qatar sono ...