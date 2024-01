Lazio | tre assenti contro il Napoli | la probabile formazione

Lazio-Napoli (domenica 28 gennaio con calcio d'inizio alle ore 18 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 22ª giornata... (calciomercato)

La partita di domenica tra Lazio e Napoli potrà rivelarsi un interessante punto di svolta per il campionato. Allo Stadio Olimpico si affronteranno due squadre affaticate, reduci da ...LAZIO-NAPOLI – Sono 28 le vittorie per la Lazio ... Fra le due squadre non esistono mezzi termini: nessun pari, un’affermazione campana, tre vittorie capitoline. Ecco chi potrebbe recuperare in vista ...Cercasi esterno d'attacco in casa Lazio. Non solo Bernardeschi. Nel mirino della dirigenza c'è anche Nicolò Cambiaghi, esterno di proprietà dell'Atalanta ...