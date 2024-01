Lazio | quante assenze per Sarri in vista del Napoli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Lacontro ilavrà diverse, due delle quali molto pesanti indel prossimo match di Serie A Lacontro ilavrà diverse, due delle quali molto pesanti indel prossimo match di Serie A. Perun attacco da reinventare perché non ci saranno nella gara dell’Olimpico ne Zaccagni e ne Immobile, entrambi ammoniti nella gara di Supercoppa contro l’Inter e squalificati. Potrebbe finire in panchina Luis Alberto, ennesimo caso in casa biancoceleste dopo il brutto ingresso contro i nerazzurri. In avanti Castellanos rientra e si prende una maglia da titolare.